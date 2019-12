Natalia Kukulska zachęca do udziału w akcji. Każde zdjęcie pierniczka to wsparcie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Większość Polek i Polaków piecze pierniczki na święta Bożego Narodzenia. Do tego grona zalicza się również Natalia Kukulska. Wokalistka jest ambasadorką Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i wzięła udział w genialnej inicjatywie. Przekonajcie się sami.

Natalia Kukulska zaprasza do wzięcia udziału w akcji charytatywnej

Do fotografii dołączyła opis, w którym wytłumaczyła na czym polega akcja. "Nie piernicz., a jeśli już pierniczysz to pomagaj! Wspaniale byłoby, aby święta każdy spędził w rodzinnej atmosferze. Dlatego zachęcam was do wzięcia udziału w wyjątkowej akcji, w której możecie pomóc zorganizować święta Bożego Narodzenia oraz wyjazd na ferie zimowe podopiecznym bliskiego mojemu sercu Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce" - wyjaśnia.