Natalia Nykiel przeszła metamorfozę. Jej fryzura zaskakuje

Natalia Nykiel zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland", w którym dotarła do finału. Choć miała wówczas zaledwie 18 lat, od początku mądrze kierowała swoją karierą. Piosenka "Bądź duży" z jej pierwszej płyty pt. "Lupus Electro" z miejsca stała się przebojem.