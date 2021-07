Marcelina Zawadzka pozuje na środku jeziora. "Najpiękniejsza Polka"

Tam zdobyła sympatię telewidzów jako prowadząca programy "Bake Off – Ale ciacho!", "The Voice of Poland". Największą popularność przyniosła jej praca na planie "Pytania na śniadanie". Niestety, Zawadzkiej postawiono trzy zarzuty w tzw. "aferze vatowskiej". Chodzi o uszczuplenie podatku, przyjęcie i rozliczenie faktur oraz pranie brudnych pieniędzy (do ostatniego z nich nigdy się nie przyznała).