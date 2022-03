Natalia Siwiec o finansach. Celebrytka zapewniła dach nad głową czteroosobowej rodzinie

"Mentalnie nas to dotyka"

"Sytuacja, jaka jest teraz na świecie, każdy wie. Każdy żyje tym teraz, łącznie z nami. Mimo że jesteśmy daleko, to i tak mentalnie nas to bardzo dotyka. Piękne jest to, jak wszyscy się jednoczą, jak wszyscy potrafimy pomagać. My też robimy, co w naszej mocy, pomagamy na odległość, czyli właściwie pomagamy finansowo. Nie chciałam o tym mówić, bo uważam, że to nie jest koniecznie, żeby o takim czymś i wszystkich informować, ale świat jest tak skonstruowany, że tego nie uniknę i muszę powiedzieć, w jaki sposób, w jaki sposób pomagamy" – powiedziała celebrytka za pośrednictwem Instagrama.