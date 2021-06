Natalia Szroeder o swojej szczupłości. "Body positive tyczy się też dziewczyn, które noszą małe rozmiary..."

- Z ciekawostek, w podstawówce koledzy z klasy wołali na mnie »szkielet« (pozdrawiam Was chłopaki i wiedzcie, ze nie żywię urazy). Byliśmy dziećmi, a jednak pamiętam, jak mnie to wtedy dotykało. Teraz jestem dorosła i takie komentarze dostaję bardzo często od dorosłych ludzi. Szokuje mnie to. Zastanówmy się czasem dwa razy, zanim coś palniemy. Bardzo chciałabym Was na to uwrażliwić – napisała w poście Natalia.