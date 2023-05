Natalie Portman w Poznaniu. Jej sukienka wpisuje się w letnie trendy

Jedna z najpopularniejszych amerykańskich aktorek i zdobywczyni Oscara odwiedziła właśnie stolicę Wielkopolski. Natalie Portman, znana z filmów "Leon Zawodowiec", "Czarny Łabędź", "Gwiezdne Wojny" oraz serii filmów o superbohaterze Thorze, przyjechała do Poznania, aby wziąć udział w Impact'23.

Natalie Portman jest oburzona komentowaniem kształtów jej ciała. Odniosła się do domysłów o kolejnej ciąży

Naszej uwadze nie umknęła sukienka, którą podczas poznańskiego spotkania miała na sobie aktorka. Włożyła dziewczęcy fason sukienki w czerwone serduszka . Do lekkiej kreacji Natalie Portman dobrała czarne sandałki z zapięciem na kostce i odkrytymi palcami.

Talię podkreśliła za pomocą czarnego paska, który świetnie pasował do czarnych obcasów i kontrastował z delikatną sukienką. Uroku dodawały bufiaste rękawy, a także wiązanie przy dekolcie. Wyglądała subtelnie, kobieco i stylowo.

Aktorka postawiła na biżuteryjny dodatek w postaci złotego wisiorka na łańcuszku. Cały look uzupełniały swobodne fale, delikatny makijaż i czerwony manicure.

Motyw serc może wydawać się oklepany, jednak to właśnie on króluje w modowych trendach od kilku sezonów. Niegdyś uważany za dziecinny i kiczowaty, dzisiaj wraca ze zdwojoną siłą .

