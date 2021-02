Natalie Portman jest oburzona komentowaniem kształtów jej ciała. Odniosła się do domysłów o kolejnej ciąży

Oświadczenie Natalie Portman

Osoby publiczne są zażenowane faktem ciągłego oceniania ich ciał

To nie pierwszy raz, kiedy znany aktor czy osoba publiczna, zwłaszcza jeśli jest kobietą, tłumaczy się ze swojego wyglądu. Niedawno inna aktorka, Blake Lively wyznała też na InstaStories, że po urodzeniu trzeciego dziecka czuła się niepewnie. Wspomniała też, jak ogromnym wyzwaniem dla niej było znalezienie sobie ubrań, które nie tylko na nią pasowały, ale także dawały jej poczucie pewności siebie.

Temat wyglądu kobiecego ciała jest tematem wiodącym w wielu mediach i serwisach internetowych, zwłaszcza w niektórych mediach społecznościowych. Wszelkie niedoskonałości u młodych czy starszych kobiet są nieustannie krytykowane, a to sprawia, że kobiety bez względu na to czy są znane czy nie, tracą poczucie pewności siebie i źle się czują same ze sobą. Dlatego niezależnie od rozmiaru czy wagi musimy pamiętać, aby nie pozwolić innym niszczyć w sobie własnej wyjątkowości i poczucia własnej wartości.