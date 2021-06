Natalii Siwiec zadano pytanie o seks. Niewiarygodne, co odpowiedziała

Siwiec zdradziła wtedy również sposób na bliskość w swoim związku. Zarzekała się, że nie chodzi z mężem na typowe randki. – Dla nas randką jest wyjazd tylko we dwoje w jakieś piękne dalekie miejsce za granicą, gdzie jesteśmy tylko dla siebie, pijemy drinki, imprezujemy, kochamy się (…) – mówi. – Zostawiamy córkę pod dobrą opieką i cieszymy się sobą. To jest potrzebne, żeby ogień nie wygasł, bo miłość i namiętność to elementy niezbędne, by w związku wszystko układało się jak należy – wyznawała.