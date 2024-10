Natasza Urbańska doskonale wie, jak zaskoczyć fanów. Tym razem zdecydowała się na zupełnie nową fryzurę. Co ciekawe, "lob" królował już kilka lat temu. Wówczas jego fankami były m.in. Hailey Bieber oraz Jessica Alba.

Teraz fryzura ta ponownie bije wszelkie rekordy popularności. Jest wygodna, stylowa, a do tego z łatwością można ją stylizować samodzielnie w domu. Włosy o tej długości będą bowiem świetnie prezentowały się zarówno wyprostowane, jak i pokręcone. Nic dziwnego, że Natasza Urbańska również się na nią zdecydowała.

