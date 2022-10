Natura i ponadczasowość. Trendy w designie płytek na targach CERSAIE w Bolonii

Powrót do natury

Jednym z tegorocznych trendów przedstawianych targach w Bolonii był powrót do natury. Przejawiał się on zwłaszcza w motywach botaniki i roślinności, ale również w formie oryginalnych dekorów przedstawiających różne elementy fauny oraz flory. Uchwycona w taki sposób przyroda wprowadza we wnętrza mieszkania spokój, harmonię i poczucie bezpieczeństwa.