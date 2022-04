Naturalna Julia Wieniawa. Nie boi się pokazywać bez makijażu

Julia Wieniawa o poprawianiu urody

Julia Wieniawa jest bez wątpienia zwolenniczką naturalnego piękna. Jeszcze w zeszłym roku zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek powiększała sobie usta. Zareagowała również na przykry komentarz internautki, która poleciła jej, by zrobiła sobie operację plastyczną nosa. Aktorka stwierdziła, że choć nie jest on idealny, to go polubiła i nie ma zamiaru nic zmieniać.