Naturalne "spalacze tłuszczu". W pasie robi się luźniej

Psychodietetyczka Joanna Zielewska w rozmowie z Onetem wymieniła kilka produktów, na które warto zwrócić uwagę. To tzw. naturalne "spalacze tłuszczu", które mogą stanowić cenne wsparcie w procesie odchudzania. Choć same w sobie nie zdziałają cudów, to w połączeniu ze zbilansowaną dietą i regularną aktywnością fizyczną przyczynią się do utraty kilogramów.

Kofeina podkręca przemianę materii

Zacznijmy od kawy. Kawa jest jednym z najczęściej wybieranych napojów na świecie, a jej działanie w kontekście spalania tłuszczu zostało wielokrotnie potwierdzone. Głównym składnikiem kawy, który wpływa na metabolizm, jest kofeina.

Kofeina działa jako naturalny stymulant, który pobudza układ nerwowy i zwiększa wydzielanie adrenaliny. Dzięki temu przyspiesza procesy termogenezy, co prowadzi do szybszego spalania tłuszczu.

- Ponad połowa z nas wypija co najmniej jedną filiżankę kawy dziennie. I dobrze, bo kawosze rzadziej zapadają na cukrzycę, niektóre typy nowotworów i choroby neurodegeneracyjne - wyjaśnia Joanna Zielewska w rozmowie z Onetem.

Regularne picie kawy (w umiarkowanych ilościach) może pomóc zwiększyć tempo metabolizmu i wspomóc procesy odchudzania.

Kojarzy się z deserami, ale może być wspomagaczem odchudzania

Na liście naturalnych "spalaczy tłuszczu" znalazło się też kakao. Jest bogate we flawonoidy, które mają działanie przeciwutleniające i poprawiają metabolizm. Regularne spożywanie kakao może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi. Można wykorzystać kakao w smoothie, jogurtach lub jako dodatek do porannej owsianki. Już dawno przekonała się o tym Anna Lewandowska, włączając do swoich ulubionych produktów.

- Kubek kakao przed treningiem może być zatem strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej, że kakao ma też właściwości termogenne i nasila spalanie tłuszczu - mówi ekspertka.

Imbir i kurkuma, czyli rozgrzewające przyprawy

Imbir to korzeń o wielu właściwościach zdrowotnych, a jego działanie wspomagające odchudzanie jest coraz bardziej doceniane.

- Kłącze imbiru zawiera olejki eteryczne, gingerol i zinferon, które odpowiadają m.in. za gaszenie stanów zapalnych i działanie rozgrzewające - mówi Joanna Zielewska.

Regularne spożywanie imbiru, np. w postaci dodatku do herbaty czy do potraw, może wesprzeć proces odchudzania. Z pomocą przychodzi też kurkuma, a dokładniej kurkumina.

- Najnowsze badania wykazały, że kurkumina w postaci łatwo przyswajalnej sprzyja obniżeniu poziomu cholesterolu, pomaga kontrolować poziom cukru i łagodzi stany zapalne, które są jednymi z ważniejszych czynników utrudniających zrzucenie kilogramów - tłumaczy psychodietetyczka w rozmowie z Onetem.

