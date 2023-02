Naturalny sposób na poprawę owalu twarzy - #homeselfcare

Nowoczesne boostery z reishi

Czy wiesz co to jest booster i jak działa? Boostery Orientana to kosmetyki o lekkiej konsystencji, które mają za zadanie zadziałać na skórę szybko i intensywnie. Dostarczają uderzeniowej dawki aktywnych składników. Ze względu na niesamowite właściwości i sukces kremów z reishi również boostery zostały oparte o ten składnik. Jeśli chcesz wzmocnić efekt regeneracji, a Twoja skóra potrzebuje silnego odżywienia to Booster regenerujący reishi i fioletowy ryż zapewni Ci rezultat, o jakim marzysz. Gdy zauważysz, że cera ma szary odcień i przydałoby się ją rozświetlić nie musisz od razu sięgać po upiększające kosmetyki do makijażu. Wystarczy, że rano lub przed imprezą zastosujesz Booster rozświetlający reishi i różeniec górski a od razu będziesz mogła cieszyć się efektem promiennego blasku skóry. A może zdarza Ci się zarwać noc, dużo się uczysz lub pracujesz a zmęczenie niekorzystnie odbija się na stanie Twojej cery? W takim wypadku z pomocą przyjdzie Ci Booster energetyzujący reishi i czerwona alga. To najnowszy kosmetyk z reishi firmy Orientana. Pozwala błyskawicznie poprawić wygląd skóry! Usuwa oznaki zmęczenia, dodaje skórze energii i blasku. To prawdziwy game changer w pielęgnacji.