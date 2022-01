Nauczanie zdalne powróciło. Psycholożka radzi, co robić, by odciążyć siebie i dziecko

Niestety, dla większości dzieci zmiana w kierunku nauki zdalnej jest tą niekorzystną. Konieczność siedzenia przed komputerem i wszystko to, co się z tym wiąże, jest dla młodych źródłem stresu. Rozumiem to całkowicie z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze w domach różnie bywa i konieczność przebywania przez całą dobę ze wszystkimi domownikami nie dla wszystkich jest źródłem radości. Po drugie brak kontaktu lub ograniczony kontakt z rówieśnikami dla większości uczniów jest dużym obciążeniem. Wreszcie po trzecie, sama nauka zdalna wymaga od zaangażowanego w nią człowieka innego rodzaju wysiłku, co nie dla wszystkich jest wyzwaniem, któremu łatwo sprostać.