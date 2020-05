Nauczyciel Paweł Lęcki zwrócił się do Mateusza Morawieckiego. "Twój Prezes sam łaził po grobach swoich bliskich, gdy Polacy nie mogli"

"Sednem jest to, jak państwo polskie, jego przedstawiciele bez względu na barwy polityczne, wreszcie my wszyscy jako Wspólnota, odnosimy się do wydarzeń, w życiu naszej zbiorowości, przełomowych. I tak jak niepojęte byłoby, gdybyśmy jutro nie uczcili godnie 100. urodzin naszego Wielkiego Rodaka - Karola Wojtyły, Jana Pawła II - tak trudno mi pojąć kwestionowanie godnego uczczenia rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zarówno ostatniej - już dziesiątej - jak i każdej innej" – pisał.