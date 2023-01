Nauczycielka pokazała, ile zarabia. "Kończą mi się oszczędności"

W komentarzach pojawiło się wiele przykładów niskich zarobków nauczycieli. "Po 13 latach moja szkolna wypłata niewiele wyższa" - skomentował jeden z nich. Inna użytkowniczka, która przez rok pracowała, zastępując innego nauczyciela, napisała: "To i tak nieźle! Ja dostawałam za cały etat w liceum, plus dodatek za wychowawstwo 1976 zł. Bez dodatku byłoby to 1800, a pracowałam całymi dniami".