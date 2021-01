Nauczycielka uprawiała seks z 15-latkiem. Tak zareagował jej mąż

Gdy sprawą zainteresowała się policja, 35-latka początkowo nie przyznawała się zarzucanego czynu. Adwokat bronił ją, twierdząc, że 15-latek fatalnie się zauroczył w swojej nauczycielce i miał obsesję na jej punkcie. Podkreślał, że ma dowody na to, iż uczeń groził Barber. Chłopiec miał powiedzieć, że jeśli nie zostaną parą, to zrobi wszystko, by straciła pracę.