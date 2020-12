Naukowcy ostrzegają. Phubbing może zniszczyć twój związek

Phubbing może niszczyć związki. Naukowcy ostrzegają

W dzisiejszych czasach niemalże nie odrywamy się od telefonu. Zaś gdy nie mamy go w zasięgu ręki, możemy odczuwać dyskomfort i zaniepokojenie. W ciągu dnia jesteśmy w stanie spędzić co najmniej kilka godzin na przeglądaniu stron internetowych i odświeżaniu postów w mediach społecznościowych. Niepokojący jest fakt, że coraz częściej robimy to, kiedy jesteśmy w towarzystwie innych osób. Zamiast poświęcić im uwagę, nie możemy oderwać się od smartfona, który bombarduje nas powiadomieniami i nowymi wiadomościami. I nawet nie zauważamy, kiedy siedząc na kanapie z partnerem, zaczynamy wpatrywać się w ekran komórki...