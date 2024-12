"Nawet 1000 zł". Polacy mówią, ile wkładają do koperty na kolędę

Kolęda 2024 rozpoczęła się 9 grudnia i potrwa do 15 lutego 2025 roku. Ile pieniędzy Polacy wkładają do koperty, którą przekazują księdzu na kościół? W rozmowie z dziennikarzem WP padły najróżniejsze kwoty. - Ja to przeważnie dawałam 100 zł - powiedziała rozmówczyni. - Na wsiach to nawet 1000 zł - ujawniła druga. - Akurat mam takie szczęście, że ksiądz i tak nigdy nie weźmie tej koperty - dodała trzecia.

