Nawet 2 tys. zł na wakacje. Wystarczy jeden wniosek

Wakacje to okres kiedy możemy skorzystać ze słonecznej pogody i poświęcić czas na relaks i wypoczynek. Ci, którzy chcieliby wyjechać na wczasy, lecz nie mają na to funduszy, mogą skorzystać z tzn. "wakacji pod gruszą". Dofinansowanie wypoczynku z funduszu socjalnego oferuje wiele firmy zatrudniających więcej niż 50 osób, a warunki jego otrzymania, znajdują się w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Co dokładnie należy zrobić, aby otrzymać dodatkowe środki na urlop?