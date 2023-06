Wzięła pożyczkę na wakacje za granicą. Usłyszała gorzkie słowa

"To wydatek, który nas przerasta"

W podobnej sytuacji w tym roku znalazła się także Katarzyna, która podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu na wyjazd do Grecji razem z mężem. Jak mówi w rozmowie z Wirtualną Polską, gdyby byli tylko we dwoje, zapewne by odpuścili. Zrobili to jednak ze względu na dzieci, ponieważ chcą, żeby nie tylko "zobaczyły kawałek świata", ale też miały kiedyś piękne wspomnienia z dzieciństwa.