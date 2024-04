Najwięcej kleszczy w Polsce. Miejsce nie jest przypadkowe

Gdzie w naszym kraju jest ich najwięcej? Okazało się, że nawet 7-krotnie bardziej narażamy się na spotkanie kleszczy, przechadzając się wytyczonymi ścieżkami leśnymi. Jest ich tam więcej niż np. w gęstych zaroślach. Ma to związek przede wszystkim z dzikimi zwierzętami, które również po nich spacerują. W końcu to właśnie one stanowią łakomy kąsek dla tych pajęczaków.