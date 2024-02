Nawet 8 tys. zł dla małżeństw z długim stażem. Co na to Polacy?

5 tys. dla małżeństwa, które przeżyło ze sobą 50 lat i nawet 8 tys. zł dla tego, które dotrwało do 80. rocznicy. Parlamentarne prace nad projektem ustawy, która nagradzałaby specjalnym dodatkiem pieniężnym najwytrwalszych małżonków, trwają. Co sądzą o niej Polacy? Czy są "za" a może "przeciw" kolejnemu świadczeniu pieniężnemu? - Może to zachęci, żeby się nie rozwodzili. Bo tak to jest problem teraz na wysoką skalę - powiedziała jedna z naszych rozmówczyń.

