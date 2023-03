Nawet tysiąc złotych więcej. Te emerytki muszą się pospieszyć

W Polsce wiek emerytalny w przypadku kobiet to 60 lat. Oprócz świadczenia wyliczanego przez ZUS czerpią profity, jeśli były członkiniami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Dostają bowiem okresową emeryturę kapitałową. "Fakt" podaje, iż pobiera ją w naszym kraju około 520 tys. kobiet i wynosi ona 300 zł miesięcznie. Dlaczego zyskała miano okresowej? Ponieważ jest wypłacana do 65. roku życia. Potem ZUS przelicza emeryturę na nowo.

Kto jednak musi szczególnie zainteresować się tym tematem? Kobiety urodzone w kwietniu, maju oraz czerwcu 1954 roku. Ta grupa emerytek powinna złożyć wniosek do 31 marca. Wtedy "załapie się" na obecne, korzystniejsze tablice prognozowanego dalszego trwania życia.

"ZUS sam powinien poinformować panie, że mogą skorzystać z takiego przeliczenia, a jednak tego nie robi, choć ma dostęp do informacji, kogo to dotyczy" – mówi dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW w rozmowie z "Faktem".

