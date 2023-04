Nawilża skórę i maskuje niedoskonałości. Ten produkt zastąpi krem BB?

U kogo się sprawdzi?

Podkład typu serum to idealny wybór dla osób, którym zależy na delikatnym i subtelnym makijażu. Dzięki lekkiej konsystencji podkłady te pozwalają uzyskać efekt "make-up no make-up", czyli niewidoczny makijaż, który idealnie stapia się ze skórą. Produkt ten jest również doskonałym rozwiązaniem dla osób o cerze wrażliwej, skłonnej do podrażnień czy alergii, ponieważ zawiera dużą ilość składników pielęgnacyjnych. W składzie często pojawia się kwas hialuronowy o silnym działaniu nawilżającym, a także pochodne witaminy B3, dzięki czemu działa kojąco na cerę, redukuje przebarwienia, reguluje pracę gruczołów łojowych i stymuluje produkcję kolagenu w skórze.