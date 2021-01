Nazywają go polskim Copperfieldem. Maciej Pol miał COVID-19. "Leżałem pod tlenem"

Maciej Pol kilka lat temu był jednym z najpopularniejszych polskich iluzjonistów. Magiczne sztuczki, które wykonywał, były na tyle efektowne, że doczekał się miana polskiego Davida Copperfielda. Niestety, Polowi jak i wielu innym artystom pandemia pokrzyżowała zawodowe plany. Miał zakontraktowane występy, jego grafik był wypełniony po brzegi zleceniami, jednak z powodu koronawirusa od 10 miesięcy jest bez pracy. Co więcej w czasie świąt Bożego Narodzenia Maciej i jego żona zakazili się wirusem. Dla iluzjonisty to były naprawdę ciężkie chwile...

Pandemia nie tylko pokrzyżowała mu zawodowe plany. Znacznie też osłabiła jego zdrowie. Niespełna miesiąc temu Maciej Pol i jego żona zakazili się koronawirusem. Gwiazdor na własnej skórze odczuł, jak niebezpieczna jest to choroba.

"Przeszliśmy z żoną COVID-19 w święta Bożego Narodzenia. Na szczęście mieliśmy bardzo dobrą opiekę ze strony lekarzy. Ja przeszedłem infekcję dosyć ciężko, leżałem nawet w domu pod tlenem. Na szczęście przyjaciele przywozili nam pod bramę potrawy świąteczne, co było bardzo wzruszające" - powiedział Plejadzie Pol.

Maciej i jego ukochana deklarują, że kiedy tylko będzie to możliwe, poddadzą się szczepieniu. "Obydwoje z żoną zapisujemy się na szczepienie i czekamy na naszą kolej. Nie chcemy, by to się kiedyś powtórzyło" - dodaje iluzjonista.