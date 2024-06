Nazywają ją "śląską królową disco polo". Nie każdy wie, że ma 43‑letnią córkę

Nieco wylewniejsza jest jednak o drugim małżonku. Wokalistka poślubiła Wiesława Wernera w 2010 r. Co ciekawe, para poznała się, gdy gwiazda chciała wykupić ubezpieczenie na życie. W 2022 r. piosenkarka zdradziła również, że jej mąż jest strażakiem.

Owocem pierwszego związku Teresy Werner jest jej córka, Joanna Garbos. Jak podaje serwis Plotek, kobieta na co dzień mieszka w Częstochowie i pracuje w firmie farmaceutycznej. Co ciekawe, wykładała też na Politechnice Częstochowskiej.

Córka piosenkarki kocha konie. Nie stroni także od adrenaliny podczas jazdy na motorze. W sieci często chwali się również fotografiami ze słonecznych Włoch. Okazuje się, że to właśnie stamtąd pochodzi jej mąż.

