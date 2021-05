Nazywają ją współczesną roszpunką. Od 30 lat nie była u fryzjera

Noś długie włosy

Długie, zdrowe włosy to marzenie wielu kobiet. Panie w komentarzach pytają Olenę, co mają zrobić, by ich fryzury były równie imponujące. Okazuje się, że zwyczaje pielęgnacyjne Oleny nie należą do skomplikowanych. Nie zostawia ona fortuny u fryzjerów ani nie inwestuje w drogie kosmetyki. Od lat za to stosuje się do prostych zasad: chemii unika jak ognia, nigdy nie rozjaśnia pasm, włosy myje raz na kilka dni, a potem pozwala im swobodnie wyschnąć. Podkreśla ważną zasadę: nigdy nie czesz mokrych włosów grzebieniem, sprawisz, że uwrażliwione kosmyki będą się łamać. Trzeba przyznać, że to wyjątkowo proste do skopiowania patenty.