Trenerka plus size miała dość tradycyjnych klubów fitness. Założyła studio dla osób z nadwagą

Elisabeth Axmann-Marcinkowski uważa, że w tradycyjnych klubach fitness zbyt wielką wagę przykłada się do wyglądu. Jej zdaniem ruch jest dla każdego, a piękna sylwetka to tak naprawdę efekt uboczny ćwiczeń. Dlatego postanowiła stworzyć w Wiedniu niezwykłą przestrzeń, gdzie każdy będzie się czuł jak u siebie. Swój klub nazywa "Elly Magpie. Fitness for everybody". Jej biznes cieszy się wielką popularnością.