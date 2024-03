Nazywali ją "lwicą lewicy". Mówi, jak zabezpieczała się przed ciążą

Aleksandra Jakubowska za dawnych czasów szła ramię w ramie z polskimi partiami lewicowymi, walcząc o prawo do aborcji. Lata później uderza w to samo środowisko, twierdząc, że zawsze stosowała metodę kalendarzykową i nie rozumiejąc, jak przypadkowo można zajść w ciążę. Co się stało z "lwicą lewicy"?