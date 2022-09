Neurobiolożka zdradziła, jak często należy zmieniać pościel. Kluczowy termin

Bakterie, roztocza, grzyby – brzmi jak dobre towarzystwo do snu? Oczywiście, że nie. Ale pościel to idealne miejsce do rozwoju dla rozmaitych drobnoustrojów. Nawet z pozoru czysta i "niedawno" wyprana, może być siedliskiem niechcianych towarzyszy. Wymieniasz posłanie co miesiąc, albo co kilka tygodni? To zdecydowanie zbyt rzadko.