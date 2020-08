WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Neutralne i eleganckie. Biustonosze w sam raz pod letnie ubrania Kiedy robi się upalnie, zamiana zwykłego stanika na letni model przyniesie ulgę i korzystny wygląd. O tej porze roku bielizna staje się bardziej widoczna, a więc kwestia jej doboru wymaga nieco więcej rozwagi. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Znasz silikonowe ramiączka? Unikaj ich, bo są uznawane za nieeleganckie i tandetne (Istock) Nie popełnij gafy Z jednej strony w kwestii noszenia albo nienoszenia takiego czy innego biustonosza panuje ogromna swoboda, z drugiej: nietrudno narobić sobie wstydu bieliźnianą wpadką. Zarówno zły kolor, jak i fason, pod cienkimi i jasnymi materiałami wypadają źle. Bielizna latem jest niemal równie ważna co w czasie ważnych, reprezentacyjnych okazji i tak też warto ją postrzegać, nawet jeśli wkładamy ją pod bawełniany top. Musi być w perfekcyjnym stanie, odpowiednim fasonie i we właściwym kolorze. W niezamierzony sposób nie powinna wystawać, jeśli to świadomy zabieg i np. akcent kolorystyczny – masz większą swobodę. Pod koszulką widać nie tylko przebijający kolor biustonosza za jasnego albo zbyt ciemnego, ale też nieodpowiedni kształt. Sztywna konstrukcja, wystające łączenia części stanika albo wypukłe aplikacje rzucają się w oczy od razu nawet pod niektórymi luźnymi ubraniami. Lepsze będą gładkie i pozbawione ozdób, a także odpowiednie do rozmiaru i kształtu piersi modele. Czas na letnie staniki Usztywniane, masywne i powiększające biustonosze cenimy za błyskawiczne powiększanie piersi, ale coraz więcej kobiet wybiera staniki, w których biust prezentuje się naturalnie. Zwłaszcza latem, kiedy szukamy czegoś lżejszego i bardziej przewiewnego przydadzą się nieusztywniane biustonosze bez gąbek, usztywnień i drutów. W tej kategorii znajdą się zarówno modele klasyczne, jak i specjalne np. do bluzek typu "bokserka", z głębokim dekoltem na plecach czy na przodzie - w kształcie litery "V". Odwiecznym, letnim problemem jest bielizna wystająca spod sukienek i bluzek na ramiączkach. Pod białe ubrania tego typu bezwzględnie zakładaj biały biustonosz. Pod ciuchy na szerszych ramiączkach albo z rękawami można wybrać model pastelowy, albo cielisty. Beżowy stanik pod bluzką na cienkich ramiączkach nie wygląda dobrze, nawet jeśli odcień materiału dobrze zlewa się z kolorem twojej skóry. Staniki do zadań specjalnych Sporym udogodnieniem są biustonosze samonośne, w których efekt wystających ramiączek nam nie grozi. Ten typ stanika musi jednak by doskonale dobrany i wygodny, tak, aby nie musieć go poprawiać co kilka chwil. Takie modele wkładamy pod eleganckie bluzki na ramiączkach, a także pod sukienki i inne, mocniej wycięte ubrania. Wiele kobiet ma z nimi złe doświadczenia, ale model dobrany profesjonalnie, o dobrym obwodzie i starannie dobranych do biustu miseczkach ma szanse stać się twoim ulubionym. Doceń materiałowe staniki Piersi potrzebują podtrzymania, dlatego nawet lekki, letni biustonosz powinien być dobrze dobrany, obejmować całą pierś, mieć miseczki odpowiedniej wielkości i prawidłowo wyregulowane ramiączka. Tu sprawdza się niezbyt lubiany, ale praktyczny stanik z fiszbinami bez usztywnień. Te półokrągłe druciki okalają pierś od spodu, spoczywają na mostku, a konstrukcja ramiączek i opaski osadzają biust we właściwym miejscu. Zabudowane biustonosze w tym typie kojarzą się z nieciekawymi, "babcinymi" modelami, ale też mogą być ładne. Mają tę zaletę, że nie odznaczają się pod ubraniem tak jak usztywniane, popularne modele tzw. half cup (z płytką, usztywnianą miseczką). A może nutka szaleństwa? Kolorowe biustonosze urozmaicą letnią garderobę. Lato to jedyna pora roku, kiedy kontrastowy biustonosz pod transparentną lub wyciętą bluzką w swobodnym stylu nie jest gafą. Wręcz przeciwnie, zabawa kolorem może być zastosowana świadomie. Pod pastelową tunikę we wzór – włóż koronkowy stanik w kwiaty. Takie eksperymenty wymagają sporo odwagi, ale wybór oryginalnej bielizny jest na tyle duży, a niektóre modele na tyle inspirujące, że warto po nie sięgać choćby dla urozmaicenia.