Nic dodać, nic ująć. Stylizacja Jennifer Lopez mówi sama za siebie

Jennifer Lopez to jedna z nielicznych gwiazd, która nie podąża ślepo za modą. Świeże trendy weryfikuje i podporządkowuje do swojego indywidualnego i wypracowanego latami stylu. Od początków kariery piosenkarki i aktorki można zauważyć jej zamiłowanie do okazałej biżuterii, szerokiej nogawki oraz podkreślania kształtów. I chociaż wiernie trzyma się swoich modowych zasad, to zawsze wygląda oryginalnie i nieszablonowo.