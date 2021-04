Nick Sinckler o życiu z mężem w Polsce. Smutne słowa

"Dla nas nie był to trudny czas, bo mamy w nosie to, co ktoś myśli, jeśli chodzi o osoby, które nie mają na nas wpływu. Jasno trzeba podkreślić, że to, co się dzieje, jest skandaliczne w kraju europejskim, i totalnie się z tym nie zgadzam" - mówił Nick Sinckler. Jak mówi: - Nam żyje się dobrze, mamy super sąsiadów, przyjaciół, ludzi dookoła. Nie odczuwamy niczego.