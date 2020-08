Nicole Kidman przeszła metamorfozę. W naturalnie kręconych włosach wygląda obłędnie

Media wielokrotnie wytykały Nicole Kidman , że nadużywa botoksu i niewiele ma wspólnego z aktorką, którą znamy z przeszłości. Gwiazda Hollywood po fali krytyki doszła do wniosku, że pokaże swoje naturalne oblicze. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała nagranie z planu serialu "Od nowa". Nie tylko widać drobne zmarszczki, ale również naturalną fryzurę, w której wygląda zupełnie inaczej.

Tak naprawdę już na początku kariery, kiedy młoda australijska aktorka zdobyła serca fanów, prezentowała się w słomkowej rudości. Choć wtedy nie przepadała za swoim kolorem włosów, to właśnie w takiej Kidman zakochał się Tom Cruise . Ona sama wspominała lata swojej młodości z rozżaleniem. "Byłam chudym, rudowłosym i piegowatym zlepkiem kompleksów" – mówiła.

Teraz aktorka dojrzała do tego, żeby zaakceptować swój naturalny wygląd i trzeba przyznać, że wraz z pewnością siebie jest jej do twarzy. Zauważyła to też jej obserwatorka, która przyznała, że w tych włosach wygląda jak anioł. "Jesteś najpiękniejsza i najlepsza" – skomentował ktoś inny. Dla nas Kidman prezentuje się pięknie zarówno w rudościach, jak i blondzie.