Nie bierze codziennie prysznica i unika depilacji. Szkoda jej na to czasu

Coraz więcej kobiet normalizuje w sieci rezygnację z depilacji. Influencerki pokazują owłosione nogi, pachy i podkreślają, że taka jest ich natura, z którą nie zamierzają walczyć. Do tego grona należy "Hairy Cherry". Użytkowniczka TikToka uważa częste branie prysznica i golenie włosków za stratę czasu.

"Jesteś piękna"; "Mam do ciebie ogromny respekt za tę odwagę" - przeczytamy.

