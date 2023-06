Nie chce ślubu z "chłopakiem do wzięcia". Powiedziała, co o nim myśli

Henio jest emerytowanym rolnikiem i właścicielem niewielkiego gospodarstwa, a także jednym z najbardziej charakterystycznych bohaterów programu "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna przez długi czas nie mógł odnaleźć miłości, jednak w pewnym momencie na jego drodze pojawiła się Marysia.

Ich związek na początku budził mieszane uczucia. Widzowie wytykali Heniowi, że wykorzystuje kobietę do prac gospodarczych. Po czasie i komplementach wygłaszanych przez rolnika pod adresem Marysi, fani zaczęli spoglądać na parę nieco bardziej przychylnym okiem. Nowe nagranie z ich udziałem pokazuje, jak obecnie wygląda ich relacja.

W jednym z najnowszych odcinków można usłyszeć rozmowę telefoniczną Marysi i Henia. Kobieta, która wyjechała na pewien czas do swojej córki, trzyma w ręce prezent od rolnika - zestaw mydełek kąpielowych w kształcie kwiatów. Jak wynika z wypowiedzi Marysi - prezent wyjątkowo przypadł jej do gustu.

Dopytywany dodał, że wszystko mu się w niej spodobało, choć przyznał, że partnerka jest "trochę krzykliwa". Sama Marysia podkreśliła, że raczej się nie kłócą, a ona od czasu do czasu stanowczo zwróci Heniowi na coś uwagę. Kiedy jednak ma wyjechać to partner zawsze powtarza, że będzie za nią tęsknił.

- Kto by pomyślał, że Henio taki romantyk i tak ładnie zrobi wszystko - wyznała Marysia komentując paczkę, jaką dostała od partnera. Oprócz mydełek była tam też kartka z wyznaniem oraz własnoręcznie zerwane przez mężczyznę jabłka.

Kobieta przyznała jednak, że na razie chciałaby, aby Henio był jej partnerem. Dodała też, że mężczyzna musi się "poddać", to wtedy będzie mężem. Jeśli tego nie zrobi, to - jak stwierdziła - "będzie ciężko".

"Oj ten Heniu. Trafiło mu się szczęście, bo Marysia babka do wszystkiego, z poczuciem humoru i dystansem do wszystkiego. Życzę tej parze wszystkiego, co najlepsze i długich lat życia w zdrowiu i razem" - napisała jedna z obserwatorek.