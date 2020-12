Nie chciano zdiagnozować jej w Polsce więc pojechała na badania do Niemiec. Historia nauczycielki, która przeszła udar

Nauczycielka, po przebytym udarze, nie mogła dostać się do szpitala w Polsce. Wszechobecny ostatnio koronawirus stanowił poważny problem w podjęciu odpowiedniego leczenia w kraju. W połowie października znalazła klinikę w Niemczech. Napisała maila. W odpowiedzi, poinformowano, że mogą ją zdiagnozować, jednak jest to kosztowne, ponieważ placówka jest prywatna. Wtedy kobieta na jednym z portali charytatywnych, założyła zbiórkę.

Musiała się przełamać, żeby poprosić o pomoc

Nauczycielka potrzebowała szybko mieć 50 tyś złotych. Sama nie dałaby rady uzbierać takich pieniędzy. Czuła, że jak nie zacznie się leczyć, to szybko może skończyć się jej życie. To ją zmotywowało.

Na stronie zbiórki napisała : "Cześć, mam, ok. 15 tysięcy, ale potrzebuję 50. Część dadzą mi rodzice - około czterech tysięcy. I to wszystko. Mam niesprzedawalny samochód, kredyt i jestem w potrzebie". W krótkim czasie, pieniądze były zebrane. Alla Pobereżna mogła wyjechać na leczenie do Niemiec