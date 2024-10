Nie daj się oszukać. Tak rozpoznasz zdrowe chryzantemy

Chryzantemy to jedne z najczęściej widywanych na grobach kwiatów. Czym się kierować przy wyborze sadzonek? Warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które sprawią, że trafi do nas zdrowy egzemplarz.

Oprócz pięknych barw posiadają inną ważną cechę - świetnie radzą sobie w trudnych warunkach pogodowych. Ważne jest przy tym, aby już przy kupowaniu rośliny ocenić jej kondycję, a później należycie o sadzonkę zadbać. Na co zwrócić uwagę?

Przy wyborze rośliny sprawdź, czy nie sypią się z niej płatki. Jeśli chryzantema wyraźnie gubi kwiaty, oznacza to, że nie trafiliśmy na zdrowy okaz.

Jeżeli nasz wybór padł na sadzonki w doniczkach, zwróćmy uwagę na ich stanowisko, temperaturę otoczenia oraz podlewanie. Chryzantemy nadadzą się nie tylko na cmentarz, lecz także do przydomowych ogródków. Właściwie pielęgnowane, przetrwają zimę i będą cieszyć nasze oczy kwitnieniem następnej jesieni.

Jeśli jednak zapowiadane są przymrozki, schowajmy doniczki z chryzantemami do domu. Chryzantemy lubią, kiedy mają lekko wilgotne podłoże, nie przesadzajmy jednak z podlewaniem. Najlepiej, gdy będziemy im dostarczać wodę regularnie, ale w umiarkowanych ilościach. Od czasu do czasu możemy podsypać sadzonki odpowiednimi nawozami.

