Nie do pary, ale... pasują świetnie! Wybierz swoje ulubione

Już nie sięgniesz po zwykłe skarpetki

Oryginalne skarpetki nie do pary to wyjątkowe egzemplarze, przeznaczone specjalnie dla tych, którzy z humorem i dystansem podchodzą do modowych konwenansów. Są to komplety dwóch skarpet z tych samych tkanin i o tym samym rozmiarze, ale zdobionych niejednakowymi aplikacjami i wzorami, będącymi jednak w tym samym motywie.

Para "nie do pary" dla... pary

W czym tkwi urok skarpetek nie do pary?

Skarpetki to jeden z odzieżowych dodatków, który nosi się w parze. Tak było zawsze i do pewnego momentu tylko tak "wypadało". Z czasem rygor dotyczący ubierania skarpetek jednolitych i w stonowanym kolorze ograniczono jedynie do formalnego ubioru. Jeśli nie obowiązuje cię dress code – możesz zaszaleć i dobrać niebanalny model skarpetek nawet do garnituru. To nie wszystko, bo każdą stopę może zdobić… inna skarpetka. Jeśli partner lub ty sama lubicie kultowe kino, możecie sięgnąć po skarpetki: na jednej jest Tom Cruise, a na drugiej jego F-16 z filmu "Top Gun". Asymetryczne skarpetki wprowadzają do naszego stroju element oryginalności, nonszalancji i dziecięcej frajdy ze zrobienia czegoś na opak.