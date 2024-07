Nie jedz tych części kurczaka. Gromadzą się w nich pasożyty

Mięso z kurczaka to jedno z najczęściej spożywanych mięs, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jest stosunkowo niedrogi i można z niego szybko wyczarować smaczne i pożywne danie. Sprawdzi się jako baza do zupy, podstawa drugiego dania lub jego element.

Choć mięso z kurczaka uważane jest za zdrowie, nie wszystkie jego części nadają się do jedzenia. Warto wiedzieć, których kawałków raczej unikać, by nie narazić się na przykre dla zdrowia konsekwencje.

Choć wydaje się, że np. do rosołu spokojnie można włożyć praktycznie każdą część kurczaka, prawda jest zupełnie inna. W niektórych jego częściach gromadzą się odporne na wysoką temperaturę pasożyty i nawet odpowiednia obróbka cieplna nie sprawi, że potrawa będzie się nadawała do jedzenia.

Niestety konsekwencją zjedzenia mięsa zawierającego pasożyty lub potrawy, do której przygotowania użyto takiego kawałka, mogą być poważne. Najczęściej dochodzi do zatrucia, które objawia się wymiotami, bólem brzucha, niestrawnością czy biegunką.

Do jedzenia nie nadają się trzy części kurczaka. Chodzi dokładnie o jego głowę, którą niektórzy wkładają np. do rosołu, płuca i ogon. Pierwsza z wymienionych części może zawierać wiele toksyn, w płucach kurczaków często znajdują się właśnie pasożyty i bakterie, podobnie ma się sytuacja z ogonem (kuprem), który dodatkowo znajduje się blisko kurzego układu wydalniczego.

Warto też pamiętać, aby mięso z kurczaka poddawać dokładnej obróbce termicznej i nigdy nie jeść go na surowo. Dodatkowo należy pamiętać o dokładnym umyciu deski, na której kroimy mięso oraz noży. Po obróbce należy też dokładnie umyć ręce, by nie przenosić ewentualnych drobnoustrojów na inne produkty.

