Jeść czy nie jeść? Co zrobić z czarną końcówką banana?

Dlaczego końcówka banana ma złą sławę?

W trakcie pierwszych przypadków choroby polio w USA, ze względu na małą wiedzę medyczną, podano informację, że wywołują ją końcówki bananów. Popularną praktyką stało się odkrawanie jego końcówki. Wiele osób praktykuje to do dziś. Teraz już wiemy, że nie jest to konieczne.