Nie jest synem Wiesława. Po latach Dymna wyznała prawdę o Michale

Anna Dymna była nadopiekuńczą matką

Związek Anny Dymnej i Zbigniewa Szota nie przetrwał jednak próby czasu. Synek miał wówczas cztery latka. Jego ojciec wyjechał do Niemiec, aktorka pozostała z dzieckiem sama. Z czasem w jej życiu pojawił się aktor i reżyser teatralny Krzysztof Orzechowski, z którym jest już od 30 lat. To on pomógł jej w wychowaniu syna.