Nie każda by się odważyła. Spójrzcie tylko na jej płaszcz

Choć najczęściej wybiera czerń, biel i klasyczne fasony, to nie boi się zaszaleć . W końcu doskonale wie, że moda nie może się obyć bez odrobiny awangardy. W zeszłym roku Katarzyna Sokołowska paradowała po mieście w jaskrawoczerwonym płaszczu. Tej jesieni postawiła na coś zupełnie innego, czyli zwierzęcy print, który po wielu latach wyszydzania znalazł się wśród najgorętszych trendów.

Jurorka "Top Model" włożyła pod płaszcz biały top z prążkowanej dzianiny . W jej stylizacji nie zabrakło również okularów przeciwsłonecznych , bez których w zasadzie nie rusza się z domu bez względu na porę roku. Co dobralibyśmy, jeśli chodzi o dolną część looku Sokołowskiej? Być może legginsy i kozaki na płaskich podeszwach bądź materiałowe dzwony i loafersy.

