Nie każdy kocha tak samo. Oto języki miłości w kulturach świata

Romantyzować miłość jak Japończycy

Przez lata romanse w Japonii przybierały różne formy. We wschodniej części kraju zamieszkanej dawniej przez samurajów, więzy rodzinne były najważniejsze. Japońska arystokracja prowadziła dawniej poligamiczny tryb życia. Mężczyźni mieli wiele żon, które odwiedzali od czasu do czasu. Gdy Japończycy przestawili się na nowoczesny model społeczeństwa, musieli na nowo zdefiniować to, jak powinny wyglądać kwestie związane z miłością i tworzeniem związków.