Nie kryje radości. Duże zmiany w rodzinie Lewińskiej

Małgorzata Lewińska była gwiazdą seriali lat dwutysięcznych, takich jak "Sąsiedzi" i "Lokatorzy". Od 2001 do 2003 roku wcielała się w rolę Patrycji Cwał-Wiśniewskiej. Była jedną z najpopularniejszych wówczas aktorek. Prywatnie jest mamą czwórki dzieci: dwóch córek i dwóch synów.

To ona wcielała się w Patrycję w "Sąsiadach". Czym Małgorzata Lewińska zajmuje się dziś?

- Sama jestem jedynaczką i nigdy nie mogłam zrozumieć, że w rodzinie mogą być konflikty takie, że ludzie się do siebie do końca życia czasem nie odzywają. [...] Zawsze chciałam, żeby moje córki miały taką bardzo bliską relację. Ja to po prostu afirmowałam - tłumaczyła aktorka w "Dzień Dobry TVN".