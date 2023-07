Nie kupuj bobu, gdy zauważysz. Będzie niejadalny

Chcesz kupić dobry bób? Trzymaj się tych zasad

Najczęściej sprzedawany jest foliowych woreczkach strunowych. Niestety, przechowywanie go w plastiku tylko przyśpiesza psucie się warzywa. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli opakowania znajdują się na pełnym słońcu. Taki bób "gotuje się" w plastiku, a przez to jest po prostu nieświeży i co za tym idzie, niesmaczny. W czasie zakupów zwróć uwagę na to, jak jest on przechowywany. Postaraj się wybrać taki, który znajduje się cieniu - jeśli to stragan na świeżym powietrzu.