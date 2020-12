Nie kupuj choinki, wypożycz ją! Marka samochodowa znowu rusza ze swoją akcją

Wielu z nas marzą się święta z żywą, pięknie pachnącą choinką. Problem pojawia się później, razem z pytaniem co z nią zrobić po nich. Odpowiedzią na to może być wypożyczalnia choinek, za którą stoi Volvo. Bierzesz drzewko i oddajesz je po świętach.

Choinkę można wypożyczyć w dniach 17–19 grudnia 2020 r. Akcja polega na tym, że wpłacamy 75 zł bezzwrotnej kaucji i cieszymy się świątecznym drzewkiem do 8 stycznia. Mimo pandemii koronawirusa, wszystko wygląda tak jak w ostatnich latach. Przychodzimy do salonu i bierzemy choinkę. W tym roku do odebrania jest ich 1300. Po świętach wszystkie zostaną ponownie zasadzone.

"W zeszłym roku były to okolice Doliny Chochołowskiej – miejsce, które ucierpiało wskutek zniszczeń dokonanych przez wiatr halny, a w 2018 roku na terenie prywatnym w Nadleśnictwie Cewice powstał las, obok terenów zniszczonych podczas huraganu stulecia" – informuje marka.

Wypożyczalnia choinek

Biorąc udział w akcji, robi się coś dobrego dla środowiska. Sztuczne choinki trafiają do śmietnika, a ich igły latami się rozkładają. Równa się katastrofie ekologicznej, więc po co się do tego dokładać? Wypożyczenie prawdziwej choinki, a potem zwrócenie jej jest o wiele lepsze dla planety.

– Cieszy nas fakt, że ta akcja cieszy się powodzeniem i kolejne osoby zaczynają myśleć o wypożyczeniu choinki, a nie o jej ścinaniu. 1300 drzew w donicach i kolejnych kilkanaście tysięcy zasadzonych to nasz wkład w to, by mniej obciążać naturę – mówi Stanisław Dojs, PR Manager Volvo Car Poland.

– Akcja doskonale wpisuje się wartości ważne dla naszej marki takie, jak ochrona środowiska i zmniejszanie emisji CO2. Jednak bez zaangażowania klientów, dealerów i partnerów, nie udałoby się nam zarazić tą dobrą ideą innych. Tymczasem akcja rozwija się z roku na rok. Obecna, czwarta edycja, jest największą, jaką dotąd realizowaliśmy – dodaje.

Akcję Volvo wspiera Klub Gaja, jedna z najstarszych niezależnych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce.