Nie kupuj gumek do włosów. Użyj starej rajstopy

"Nie kupuję gumek do włosów! Nie wyrzucam starych rajstop!" – przekonuje Kasia, autorka profilu "zielona_sorka". Jej prosty trik na wykorzystanie zużytych rajstop nie tylko ratuje planetę, ale i portfel.

W erze rosnącej świadomości ekologicznej, coraz więcej osób poszukuje sposobów na ograniczenie odpadów i zmniejszenie konsumpcji. Kasia, autorka popularnego profilu na Instagramie "zielona_sorka", od lat praktykuje podejście Zero Waste. Jej pomysły inspirują, jak w duchu minimalizmu nadać drugie życie rzeczom, które często trafiają na śmietnik. Jednym z nich jest prosty trik na… gumki do włosów. Jak to działa?

Upcykling w akcji: Gumka z rajstopy

"Nie kupuję gumek do włosów! Nie wyrzucam starych rajstop!" – pisze Kasia na swoim profilu. Jej recepta na domowe gumki jest banalnie prosta. Wystarczy pociąć zużyte rajstopy na paski o szerokości 2-3 cm.

"Ten sposób znam od lat. Gumki są delikatne, nie wyrywają włosów, a ich trwałość potrafi zaskoczyć" – tłumaczy Kasia. "Nadają się do wiązania końskiego ogona, koczka czy warkocza. To genialne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli często gubisz sklepowe gumki" – dodaje.

Choć gumki z rajstop mogą z czasem się rozciągać, ich trwałość przewyższa produkty dostępne w drogeriach. To nie tylko rozwiązanie ekologiczne, ale i ekonomiczne.

Tworzenie gumek z rajstop to przykład upcyklingu – przerabiania starych rzeczy na nowe, przydatne przedmioty. To nie tylko oszczędność, ale i sposób na zmniejszenie ilości odpadów. W

"Nie chodzi o to, by rzucić wszystko i robić gumki z rajstop" – mówi Kasia. "Chodzi o zmianę myślenia. O szukanie możliwości w tym, co już mamy. To małe gesty, które pomagają żyć bardziej świadomie i w zgodzie z naturą".

Filmik przywołał nosttalgię. "To stary jak świat sposób. Kiedyś, bo nic nie było w sklepach dziś to super eko tip" - pisze jedna z internautek. "O rety, aż mi się przypomniało jak w latach 90tych mama robiła mi gumki do włosów z pociętej dętki od roweru, a koleżanki miały piękne i kolorowe gumki i spinki" - komentuje inna.

Więcej niż gumki: Uniwersalne zastosowanie rajstop

Stare rajstopy mają mnóstwo zastosowań w duchu zero waste. Gdzie jeszcze możemy je wykorzystać? Do przechowywania cebuli – przewiewny materiał chroni warzywa przed pleśnią.

