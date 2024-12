Zamocz w tym korzenie storczyka. Nie nadążysz z liczeniem pąków

Storczyk marnieje, przestał kwitnąć, a po korzeniach widać, że zaczął też gnić? Zanim pozbędziesz się osłabionej rośliny, spróbuj ją uratować. Z pomocą przychodzi preparat dostępny w każdej aptece. Rekordowe kwitnienie to kwestia czasu.

Storczyki są częstym elementem dekoracyjnym w wielu polskich domach, cieszą się stałą popularnością. Można je nabyć nawet w supermarkecie, i to za niewielką sumę.

Aby storczyki mogły cieszyć oko przez długi czas, trzeba im zapewnić odpowiednie warunki i regularnie je pielęgnować. Muszą być ustawione w miejscach o rozproszonym świetle - bezpośrednie nasłonecznienie, jak na południowym parapecie, jest dla nich niekorzystne. Trzeba też chronić je przed przeciągami, które mogą zaszkodzić ich kondycji.

Odżywka do storczyka. Znajdziesz w aptece

W sytuacji, gdy zauważasz, że storczyki nie zakwitają jak zwykle, albo ich liście tracą intensywność barwy, odpowiednim sposobem może być użycie środka dostępnego w każdej aptece - wody utlenionej.

Woda utleniona jest skuteczna w zwalczaniu chorób grzybiczych i bakteryjnych atakujących storczyki. Jest zwłaszcza pomocna podczas przesadzania, kiedy na korzeniach pojawiają się ślady szkodników lub widać początki gnicia. Najlepiej używać roztworu trzyprocentowego.

Profilaktycznie, podczas przesadzania, warto spryskać za pomocą atomizera korzenie storczyków rozpuszczoną wodą utlenioną, przed ich ponownym wsadzeniem do nowej doniczki.

Tak uratujesz storczyka. Prosty przepis

Jeżeli storczyki kwitną słabo, nie rosną lub ich liście tracą kolor, można przygotować specjalny roztwór do podlewania. Miesza się wodę utlenioną z wodą w proporcji 1 do 4 i takim roztworem podlewa storczyki co dwa tygodnie. Wkrótce powinny zacząć bujnie kwitnąć.

Woda utleniona to korzystna alternatywa dla kosztownych odżywek przeznaczonych do kwiatów. Jest łatwo dostępna, a kosztuje około 3 zł, co pozwala cieszyć się pięknem storczyków na dłużej. I rekordowym kwitnieniem.